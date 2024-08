Ceuta, 200 migranti tentano di entrare a nuoto

MADRID - Circa 200 persone hanno tentato nelle scorse ore di raggiungere a nuoto Ceuta, enclave spagnola in Nordafrica, partendo da adiacenti punti di costa marocchini: lo hanno riferito autorità e media locali.



Il grosso di questi tentativi di traversata sono avvenuti la scorsa notte, riferisce l'agenzia di stampa Efe: una parte dei migranti che si sono lanciati in acqua sono stati avvistati e intercettati dalla Guardia Civil spagnola, mentre altri sono stati soccorsi dal servizio di salvataggio marittimo (Salvamento Marítimo). Buona parte dei neo-arrivati è stata rapidamente riconsegnata alle autorità marocchine "in virtù degli accordi bilaterali migratori vigenti", aggiunge Efe.



Episodi simili a quello delle scorse ore si sono verificati con frequenza negli ultimi mesi a Ceuta: spesso i migranti che si lanciano in mare dal Marocco cercano di approfittare di condizioni di scarsa visibilità per entrare in territorio spagnolo, anche a costo di rischiare seriamente la vita.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA