Due morti su una barca con 66 migranti diretti alle Canarie

(ANSAmed) - MADRID, 12 AGO - Due corpi sono stati ritrovati su una barca con migranti a bordo intercettata ieri al largo del Sahara Occidentale, lungo la rotta solitamente percorsa per raggiungere le isole Canarie in Spagna: lo hanno reso noto le autorità militari marocchine.L'imbarcazione è stata raggiunta da due unità navali della marina marocchina quando si trovava a circa 16 chilometri a sud-est della città di Dakhla, secondo un comunicato. A bordo c'erano 66 persone in vita, più due già decedute. I superstiti - tutte persone provenienti da Paesi dell'Africa subsahariana, secondo le autorità marocchine - hanno ricevuto assistenza sanitaria e poi sono state consegnate alla gendarmeria.I tentativi di traversata verso le Canarie dalle coste occidentali dell'Africa sono fortemente aumentati negli ultimi mesi: stando al Ministero dell'Interno spagnolo, l'arcipelago è stato raggiunto tra gennaio e luglio di quest'anno da almeno 21.470 migranti, mentre nello stesso periodo del 2023 erano sbarcate 8.508 persone. (ANSAmed).

