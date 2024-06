Grecia, in primi mesi 2024 flussi migratori più alti da 2019

(ANSAmed) - ATENE, 19 GIU - Secondo i dati del Ministero dell'Immigrazione e dell'Asilo greco, nei primi mesi del 2024 è stato registrato in Grecia il numero più alto di flussi migratori dal 2019: lo riporta Kathimerini. Un aumento che si è verificato soprattutto nella regione dell'Evros, al confine con la Turchia, e attraverso rotte in precedenza poco battute, come quella verso l'isola di Creta e di Gavdos e la costa della Laconia.L'anno scorso, nei primi quattro mesi sono entrati nel Paese 4.660 migranti. Dall'inizio di quest'anno fino ad aprile, il numero degli arrivi ha già raggiunto quota 11.835: si tratta di un aumento del 154% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nelle isole, a maggio dell'anno scorso, erano state registrate 1.592 persone, a fronte delle 4.115 sbarcate nello stesso mese quest'anno. In generale, i richiedenti asilo ospitati negli hotspot delle isole e nelle strutture di identificazione e accoglienza nella Grecia continentale sono quasi raddoppiati, nell'aprile di quest'anno, rispetto allo stesso mese del 2023. (ANSAmed).

