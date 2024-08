Wwf, 126 avvistamenti di cetacei nel Med grazie ai turisti

ROMA - Gli avvistamenti di cetacei sono stati 126 tra delfini, capodogli e balenottere, il tutto in soli 100 giorni. Questo il bilancio di Vele del panda, il progetto di Wwf grazie al quale turisti e cittadini possono affiancare i ricercatori dell'associazione nel monitoraggio della fauna marina del Mediterraneo. L'edizione di quest'anno, la quarta dall'inizio del progetto, ha coinvolto 164 turisti grazie a una flotta di otto imbarcazioni a vela. Gli avvistamenti sono stati effettuati tra mar ligure, isole Pontine, arcipelago toscano e Corsica del nord e sono destinati ad aumentare, visto che l'attività proseguirà fino all'autunno.



"L'esperienza di quest'anno ci conferma il ruolo fondamentale del coinvolgimento dei turisti - ha raccontato Laura Pintore, responsabile megafauna marina di Wwf Italia -. Senza di loro non sarebbe possibile raccogliere la gran mole di dati che possiamo inserire in un data base a disposizione della comunità scientifica, un elemento fondamentale per esplorare nuove aree e scoprire quali siano quelle più importanti per i cetacei".





