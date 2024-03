Due nuovi stadi sostenibili saranno costruiti a Dubai

(ANSAmed) - NAPOLI, 06 MAR - Dubai continua a diventare capitale internazionale dello sport e costruirà due nuovi stadi, con disegni architettonici considerati molto avanzati che guardano al futuro.I due progetti sono stati infatti approvati dallo sceicco Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, principe di Dubai e presidente della squadra calcistica Shabab Al Ahli, che ha dato il via libera alla costruzione dei due nyuovi impianti. Il primo stadio sarà il nuovo Shabab Al Ahli - Dubai Club stadium nella zona di Al Ruwayyah a Dubai e ci sarà anche il nuovo stadio dell'Al Wasl nell'area occidentale di Dubai nota come Al Jaddaf.Ognuno dei due stadi ospiterà 20.000 spettatori.Lo Shabab Al-Ahli Stadium avrà un design che guarda al futuro, con un tetto circolare sostenuto da colonne e un grande spazio esterno. Lo stadio nel progetto sarà anche costruito con un sistema eco-friendly e che si allinei perfettamente con il design della città intelligente che è in sviluppo architettonico a Dubai.L'Al Wasl Club Stadium segue il concetto di design della "città nella città", che porta l'infrastruttura sportiva a sposare del tutto l'identità urbana di Dubai, integrandosi perfettamente con gli spazi aperti. Il design di questo secondo stadio è anche allineato con la sostenibilità che il governo dell'emirato richiede alle città intelligenti e moderne, anche sugli impianti sportivi.L'ok alla costruzione delle nuove strutture sportive è stato apprezzato da Sheikh Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Consiglio sportivo di Dubaui, che sottolineato come "la costruzione dei due nuovi stadi rispetta la visione del governo del paese nell'avanzare lo sviluppo eccellente del settore sportivo di Dubai. Questa iniziativa riflette l'importanza che il settore sportivo di Dubai riceve dalla leadership del Paese e anche l'impegno per migliorare la partecipazione della comunità alle attività sportive oltre ad avere sempre nuove strutture pronte ad ospitare eventi". Il leader dello sport di Dubai ha sottolineato anche come il Paese abbia nell'obiettivo rinforzarsi nella sua posizione mondiale di essere un ottima destinazione per eventi sportivi in linea con gli obiettivi del governo, ma anche per migliorare le ambizioni delle due squadre calcistiche di Dubai che avranno nuovi stadi.(ANSAmed).

