Domenicali, Ducati elettrica? Non siamo lontanissimi

"È presto per parlare oggi di produzione di serie" di una moto elettrica firmata Ducati "ma non siamo lontanissimi". Lo ha detto Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati Motor Holding, a margine dell'incontro 'Ducati for Education' oggi a Bologna.



"Stiamo guardando con grande attenzione a questo sviluppo della tecnologia", spiega il manager. Un fronte, ha aggiunto, sul quale "il mondo dell'auto si muove con grande rapidità" mentre "il mondo delle due ruote ha bisogno di un qualche anno in più per trovare un bilanciamento adeguato fra prestazioni, costi, durata delle batterie". "Noi seguiamo con grande attenzione la chimica delle batterie - ha aggiunto - abbiamo un gruppo di lavoro che sta lavorando all'interno".