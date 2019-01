Ducati punta su formazione, investe 500mila euro all'anno

Quasi 500 mila euro all'anno investiti in programmi "Education", volti alla formazione di giovani, futuri ingegneri ma non solo, con un obiettivo ancora più alto: quello di "fertilizzare il territorio con la conoscenza". È l'impegno di Ducati che oggi, a Bologna, insieme a rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, della Regione e dell'Università ha fatto il punto su 11 anni di progetti per agli studenti tramite l'omonima Fondazione.

I progetti per le scuole sono molteplici. Dal laboratorio di Fisica in Moto, nato nel 2008 per gli alunni delle scuole medie, che ogni anno coinvolge circa 9mila studenti e che quest'anno sarà aperto anche alle famiglie, all'ultimo progetto, il Moto Student, con cui il team di studenti universitari 'UniBo Motorsport' ha esordito sul circuito spagnolo di Aragon a ottobre con un prototipo di moto elettrica da competizione classificandosi al primo posto tra i debuttanti e al terzo nella categoria di gara "elettrica". Di rilievo il protocollo firmato col Miur un anno fa che ha dato una cornice istituzionale a tutte le attività nate in questi anni e che si potranno sviluppare in futuro. Esperienze che spesso si traducono in opportunità lavorative per i giovani che vi partecipano, visto che Ducati assume circa una ventina di neolaureati all'anno, anche fra chi partecipa alle iniziative di formazione in "casa".

La sinergia col territorio sta a cuore al numero uno della holding, Claudio Domenicali, che intervenendo all'Auditorium Ducati si è detto "orgoglioso" dell'italianità del marchio e soprattutto "consapevole" del ruolo di modello e di "fertilizzante della conoscenza", in ambito locale e non. Senza dimenticare, come rimarcato dal governatore Stefano Bonaccini, che la Motor Valley emiliano-romagnola travalica i confini nazionali ed è "un'eccellenza che attira migliaia di appassionati ogni anno consolidando il primato di 'terra dei motori' a livello mondiale".