Porsche ha ricevuto 30 mila ordini per la Taycan, il proprio modello alimentato interamente a energia elettrica: diecimila in più rispetto a quanto precedentemente annunciato. Lo ha reso noto il direttore per le Risorse umane di Porsche, Andrea Haffner. Secondo lo "Handelsblatt", Porsche potrebbe, "riuscire la' dove anno fallito" concorrenti come Daimler e Bmw: "il rapido salto nella mobilità elettrica".