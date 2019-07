Al via in Cina tour di lancio Taycan prima Porsche elettrica

Porsche ha scelto la Cina per il debutto in pubblico (anche se ancora allo stato di prototipo parzialmente mascherato) della sua prima auto elettrica, la Taycan. Con la prima tappa del Porsche Triple Demo Run - che si è svolta sul circuito di prova del Porsche Experience Centre (PEC) di Shanghai - e successivamente con alcuni 'passaggi' tra la folla della metropoli cinese, Taycan ha iniziato il suo programma di lancio che culminerà ufficialmente con la presentazione al Salone di Francoforte. Come evidenzia il nome, il Triple Demo Run farà tappa in tre Continenti, visitando in tre settimane Cina, Regno Unito e Stati Uniti - ciascuno dei quali rappresenta un importante mercato di vendita per la prima vettura sportiva Porsche esclusivamente elettrica. La decorazione del tetto della vettura rende omaggio a ciascuno dei Paesi ospitanti: per il prototipo presentato a Shanghai è stato scelta la grafica di un dragone. Al volante della vettura sul circuito del PEC di Shanghai Li Chao, pilota selezionato dal team della Porsche Carrera Cup Asia dove gareggia dal 2012.



''Uno degli obiettivi primari perseguiti nello sviluppo della Taycan è stato quello di mantenere le eccezionali prestazioni tipiche delle Porsche. È qualcosa che si percepisce sin da subito - ha dichiarato Li Chao che è rimasto particolarmente colpito dal comportamento dinamico della vettura - Taycan è In grado di passare da una modalità di guida inconfondibilmente sportiva a un assetto sorprendentemente confortevole, il telaio della nuova Taycan riesce a gestire un'ampia gamma di stili di guida e ad abbinare il comportamento di una vettura sportiva al comfort sulle lunghe percorrenze di una berlina. Oltre al suo basso baricentro, anche l'asse posteriore sterzante gioca un ruolo fondamentale'' spiega Li Chao. ''La Taycan affronta le curve sterzando in modo estremamente diretto e mantenendo un'aderenza notevole''. La Taycan raggiunge una velocità massima di oltre 250 km/h.



Può accelerare da 0 a 100 km/ in meno di 3,5 secondi, arrivando a una velocità di 200 km/h in meno di 12 secondi. La nuova Porsche elettrica avrà modo di dimostrare il suo notevole potenziale anche in occasione delle altre tappe del Porsche Triple Demo Run, ovvero la Hill Run, che si terrà nell'ambito del Festival della Velocità di Goodwood (dal 4 al 7 luglio 2019), e la finale che chiude il Campionato ABB FIA Formula E Championship, in programma a New York dal 13 al 14 luglio 2019.



Anche in questo caso, a guidare la vettura saranno piloti famosi del calibro di Mark Webber e Neel Jani. Prima di debuttare ufficialmente in anteprima mondiale il prossimo settembre, la Taycan avrà già percorso prove per circa sei milioni di chilometri. In Porsche, i veicoli elettrici devono essere sottoposti allo stesso rigoroso programma di collaudi previsto per le vetture sportive con motore endotermico. Oltre a mettere in evidenza le prestazioni di livello superiore, questo programma di test include prove studiate per dimostrare la possibilità di un uso quotidiano e continuo della vettura in qualsiasi condizione climatica.



Vengono poi effettuati test supplementari e specifici per i modelli elettici, come ad esempio la ricarica della batteria o il controllo della temperatura del propulsore e all'interno del veicolo in condizioni climatiche estreme.