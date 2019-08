Mattarella e Steinmeier a Fivizzano 25/8

(ANSA) - FIVIZZANO (MASSA CARRARA), 23 AGO - Domenica 25 agosto il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e il presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank Walter Steinmeier, saranno a Fivizzano (Massa Carrara) per la cerimonia di commemorazione del 75/o anniversario degli eccidi avvenuti in quel territorio durante la Seconda guerra mondiale. Alle ore 12, i due capi di Stato, dopo la deposizione di una corona in omaggio ai Caduti, scopriranno una targa commemorativa che sarà collocata in via Umberto I, quindi andranno in piazza Vittorio Emanuele II dove alle 12.30 è prevista la cerimonia ufficiale. In particolare viene ricordato l'eccidio di Vinca, frazione di Fivizzano dove tra il 24 e il 27 agosto 1944 i militari tedeschi appartenenti all'Aufklärungs-Abteilung 16 uccisero 173 civili. Questa unità faceva parte della 16 SS-Panzergrenadier-Division 'Reichsführer-SS', la stessa divisione tedesca che commise successivamente altri eccidi sull'Appennino tra Emilia Romagna e Toscana.