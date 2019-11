Clima: Macron rilancia dopo ritiro Usa,'nuovi impegni'

La cooperazione tra Europa e Cina sulle riduzioni delle emissioni responsabili dell'effetto serra sarà "decisiva", dopo la mossa Usa sul ritiro dall'accordo di Parigi del 2015. "Se vogliamo rispettare l'accordo di Parigi, dobbiamo migliorare i nostri impegni sulla riduzione delle emissioni e dobbiamo confermare nuovi impegni per il 2030 e il 2050", ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron, rilanciando le ambizioni sui cambiamenti climatici, intervenendo al Ciie di Shanghai. "La cooperazione in tal senso tra Cina e Ue è decisiva".



Macron e il presidente cinese Xi Jinping firmeranno domani a Pechino un documento congiunto sulla espressa "irreversibilità" del patto sul clima di Parigi del 2015. Parlando ai giornalisti al seguito di Macron in visita di Stato in Cina, un funzionario dell'Eliseo ha espresso il "rammarico" della Presidenza francese per la mossa americana. "Ci rammarichiamo e questo non fa che rendere la partnership sino-francese sul clima e la biodiversità ancora più necessaria", ha spiegato il funzionario. Il ritiro Usa dall'accordo di Parigi sarà efficace il 4 novembre del 2020, un giorno dopo le elezioni presidenziali americane in cui Donald Trump cercherà di conquistare un secondo mandato. Annunciando la mossa, il segretario Mike Pompeo ha ripreso i commenti del tycoon del 2017, secondo cui l'accordo sul clima ha imposto "ingiusti oneri economici" sugli Stati Uniti.