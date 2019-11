Clima, Trump può iniziare ritiro formale dall'accordo di Parigi

Da oggi gli Stati Uniti possono iniziare formalmente il processo per uscire dall'accordo di Parigi sul clima, anche se ancora non c'è una comunicazione ufficiale da parte dell'amministrazione. L'intesa era stata sottoscritta nel 2015 dall'amministrazione Obama con altri duecento Paesi. Sin dalla campagna elettorale Trump aveva detto di essere contrario all'accordo che prevede la riduzione di emissione di gas serra a partire dall'anno 2020 perché dannoso per l'economia. Trump ha però dovuto aspettare tre anni per poter iniziare il ritiro formale, perché al momento della firma una delle clausole prevedeva che nessun Paese poteva tirarsi indietro prima di tre anni.

Tuttavia anche iniziando il ritiro da adesso, ci vorrà un anno prima che venga ufficializzato. I tempi si allungheranno quindi fino a dopo le prossime elezioni presidenziali del 3 novembre 2020, con un eventuale nuovo presidente degli Stati Uniti che potrebbe decidere di fare marcia indietro e di rispettare i termini dell'accordo. Da parte sua il dipartimento di Stato ha fatto sapere che la posizione degli Usa in merito al ritiro dall'accordo di Parigi resta invariata.