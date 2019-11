Cop25 si sposta a Madrid, Greta cerca una barca per tornare

ROMA - "Visto che la Cop25 è stata ufficialmente spostata da Santiago a Madrid, avrò bisogno di aiuto. Viene fuori che ho viaggiato mezzo mondo, nella direzione sbagliata. Ora ho bisogno di trovare un modo di attraversare l'Atlantico a novembre. Se qualcuno può aiutarmi a trovare un mezzo di trasporto gli sarò molto grata". Così Greta Thunberg ha chiesto su Twitter un 'passaggio' per tornare in Europa dopo che la conferenza sul clima dove la giovane era attesa, inizialmente prevista in Cile, si terrà invece in Spagna dal 2 al 13 dicembre.

La giovane attivista, che non prende l'aereo perché troppo inquinante, era arrivata l'estate scorsa a New York dopo una traversata di oltre due settimane in barca a vela dalle coste britanniche e doveva restare nel continente americano almeno fino alla conferenza di Santiago, ora trasferita dall'Onu a causa dell'instabilità politica nel Paese sudamericano.

"Sono molto dispiaciuta di non poter visitare il Sud e il Centro America questa volta. Ma ovviamente questo non riguarda me, le mie esperienze o dove desidero viaggiare. Siamo in emergenza climatica ed ecologica", ha aggiunto in un altro tweet inviando il suo "sostegno al popolo cileno".