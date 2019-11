Di Caprio incontra Greta, grazie a lei sono ottimista

ROMA - Leonardo di Caprio ha postato sul suo profilo Facebook due foto con l'attivista svedese per il clima Greta Thunberg, che in questi giorni si trova in California. I due appaiono sorridenti e rilassati alla luce del tramonto, con lo sfondo della tipica vegetazione della California del sud.



"Ci sono pochi tempi nella storia umana dove le voci sono amplificate in momenti così cruciali e in modi così innovativi - ha scritto l'attore nel post - ma Greta Thunberg è diventata un leader del nostro tempo. La storia ci giudicherà per quello che facciamo oggi per garantire alla future generazioni di godere dello stesso pianeta vivibile che noi abbiamo dato così evidentemente per scontato. Spero che il messaggio di Greta dia la sveglia ai leader mondiali ovunque, che il tempo per non fare nulla è finito. È grazie a Greta, e ai giovani attivisti dappertutto, che sono ottimista su quello che ci riserva il futuro. È stato un onore passare del tempo con Greta. Lei ed io ci siamo impegnati a sostenerci l'una con l'altro, sperando di garantire un futuro migliore al nostro pianeta".