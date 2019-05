Da Titan ad Africa, ecco i 7 cani antibracconaggio

Fiutano e scovano reti, tagliole, armi, munizioni e trappole, in soccorso di lupi, orsi, rapaci e altre specie protette in Italia: sono i migliori amici dell'uomo, da oggi operativi e alleati instancabili per contrastare il fenomeno del bracconaggio. Si chiamano Titan, Puma, India, Lapa, Mora, Kenia e Africa, (2 cani di razza labrador e 5 pastori belga malinois), sono i primi sette esemplari delle Unità cinofile antibraccoaggio dell'Arma dei Carabinieri, cane e conduttore, addestrate alla Safa, la Scuola di Alta Formazione Antibracconaggio, di Legambiente e Carabinieri del Cufaa (Comando delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari).



Reduci dal primo corso nazionale insieme ai loro conduttori, con tanto di attestato per le competenze acquisite, hanno seguito 208 ore di formazione, tra lezioni frontali ed esercitazioni pratiche condotte da docenti con esperienze internazionali. Titan (labrador) e Puma (pastore belga malinois) sono guidati dall' Appuntato Nicola Gonfiacani, e hanno alle spalle una solida esperienza nella ricerca dei bocconi avvelenati "già con importanti soddisfazioni". Titan, con un'esperienza di 170 ispezioni, dopo il corso Safa ha portato ad oltre il 70% la riuscita degli interventi ed e' protagonista di numerose attività presso l'ospedale Pediatrico Meyer di Firenze e incontri formativi con scuole locali. Puma invece ha partecipato a quasi 200 ispezioni, ritrovando esche avvelenate, trappole e materiali utilizzati per il confezionamento dei bocconi (come guanti e sacchetti). Grazie a lei sono stati scovati due criminali che usavano regolarmente bocconi avvelenati. Anche lei oltre al lavoro contro i bracconieri, partecipa ad eventi per bambini presso l'Ospedale Pediatrico del Meyer e del S. Donato di Arezzo con dimostrazioni e giocando con i bambini.



Poi c'e' Kenia, una femmina di pastore belga malinois di 3 anni, con il suo conduttore, l'Appuntato Andrea Corsi che l'ha vista "migliorare di giorno in giorno": oltre ad essere operativa sull'antiveleno segnalando con l'abbaio, è attiva anche nella ricerca di cartucce, munizioni e armi da caccia segnalando tramite congelamento. Tra gli altri cani diplomati c'è Africa, pastore belga malinois che con il suo conduttore, l'Appuntato Andrea Lamarucciola, dal 2016 ha effettuato 225 ispezioni, rinvenuto 77 esche-bocconi avvelenati, 50 carcasse di animali avvelenati (tra cui un lupo) ed e' fresca di un salvataggio: in una zona montana ha trovato un cucciolo di cane che aveva da poco ingerito un'esca avvelenata. Ci sono poi Mora (labrador) e Lapa (pastore belga malinois), specializzate nella ricerca dei bocconi avvelenati e ora di munizioni, accompagnate dall'Appuntato scelto Simona Palmieri. In particolare Mora, grazie alla sua indole affettuosa, ha dato la possibilità di effettuare molte attività di educazione ambientale con le scuole medie, con asili, soggiorni estivi, nei reparti di pediatria e con un'associazione di ragazzi disabili. Infine c'e' India, pastore belga malinois, con il suo conduttore, Brigadiere capo Alessandra Mango per "un binomio affiatato cresciuto nell'efficacia dei risultati" che adesso si avvia dopo la scuola Safa in "un percorso ancora più sfidante contro i troppi bracconieri che uccidono specie protette".