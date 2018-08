Maxi medusa avvistata a Cagliari

Un'enorme medusa è stata avvistata questa mattina al porto di Cagliari. L'esemplare, oltre 40 cm di diametro (come una grossa anguria), è stata notata tra le imbarcazioni del porto turistico, proprio davanti all'ex stazione marittima.



La medusa, di colore chiaro, ha "volteggiato nell'acqua per alcuni metri prima di inabissarsi nuovamente in mare. Non è la prima volta che vengono fatti questi avvistamenti, ma la particolarità è data dalle dimensioni dell'esemplare che, pur non avendo lunghi filamenti, presentava un corpo dalle eccezionali dimensioni.