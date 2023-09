Pordenonelegge parte da Praga, focus su economia e libertà Edizione 24 in programma in Fvg dal 13 al 17 settembre

(ANSA) - BELGRADO, 07 SET - Ha preso il via mercoledì da Praga la 24/a edizione di pordenonelegge, Festa del libro e della libertà, una scelta non casuale dato che la capitale ceca rimarrà nella storia come capitale della "Rivoluzione di velluto" del 1989, simbolo della possibilità di sconfiggere la dittatura con una mobilitazione culturale e sociale di massa. A dare il la alla rassegna, allo Spazio Opero, nel centro storico di Praga, un confronto tra il presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti, alla guida anche di Confindustria Alto Adriatico e l'economista e analista Tomáš Sedláček, autore di 'Economia del bene e del male' e già consulente economico di Vaclav Havel, oltre che più volte relatore al World Economic Forum. Terreno del confronto, moderato dal direttore artistico di pordenonelegge, Gian Mario Villtalta, il tema di "Economia e libertà", con riferimenti alla delicata congiuntura e alele prospettive a breve e medio termine per l'Europa, stretta nella morsa di crisi economiche ed energetiche, guerra e inflazione. Anche questi temi saranno, assieme a molti altri, al centro della 24/a edizione di pordenonelegge, in programma dal 13 al 17 settembre nel centro storico di Pordenone e in altre sedi del Friuli Venezia Giulia.

Il pubblico troverà 58 protagonisti italiani e internazionali, per 334 eventi nell'arco di cinque giornate. (ANSA).