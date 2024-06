L'altolà dei Verdi europei: 'Meloni è di estrema destra, mai alleati con lei'

"Se il Ppe vuole che facciamo parte della maggioranza, è fondamentale tracciare una linea molto chiara e non dare spazio a Fratelli d'Italia. Anche Socialisti e Liberali hanno dichiarato apertamente che non possono fare accordi con Meloni". Lo hanno detto i co-presidenti dei Verdi Ue, la tedesca Terry Reintke e l'olandese Bas Eickhout, durante un punto stampa al Parlamento europeo. "FdI è un partito di estrema destra e lo vediamo anche nelle azioni compiute da Meloni da quando è al potere, possiamo solo consigliare" al Ppe "di non commettere con Giorgia Meloni lo stesso terribile errore fatto con Orban" nella scorsa legislatura.

Il Partito popolare europeo "è completamente diviso sia sulla questione della maggioranza sia sul futuro del Green Deal, ci sono posizioni molto distanti e ora c'è una disunità molto chiara su cosa fare con il patto verde per l'Europa" hanno aggiunto Reintke e Eickhout in un punto stampa all'Eurocamera.

"Per noi - hanno aggiunto - è ovvio che non fare marcia indietro sul Green Deal sarà la chiave di ogni negoziato per le maggioranze. Lo renderemo molto chiaro già prima di entrare nei negoziati e, allo stesso tempo, credo che si tratterà di capire verso quale direzione si sta orientando il Ppe: se si orienterà a destra, sarà in gioco il futuro del Patto verde".

"Rispetto ai Conservatori, ma anche soltanto a Fratelli d'Italia, noi siamo un partner molto più affidabile" e, "se dovessimo far parte della maggioranza" nella prossima legislatura Ue, "saremmo ovviamente ancora più vicini agli altri gruppi europeisti perché sappiamo qual è la posta in palio". "Per noi è importante decidere se l'Europa si sposta a destra o se resta con una maggioranza al centro. Quindi siamo disposti a fare uno sforzo in più" per mantenere stabile il baricentro Ue "perché altrimenti persone come Giorgia Meloni avranno più influenza in Europa" e "abbiamo visto nei Paesi in cui partiti di questo genere sono al potere cosa significa per i cittadini. Vogliamo evitare che ciò accada", hanno sottolineato.

