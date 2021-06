Michel a Biden, 'bentornata America sulla scena globale'

Dopo il G7 in Cornovaglia, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiamato all'adunata i leader della Nato, compattandoli su un'idea di Alleanza delle democrazie in alternativa ai regimi autoritari, che come quello del Dragone "perseguono politiche coercitive e non condividono i valori democratici ed il rispetto dei diritti".

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato al palazzo del Consiglio europeo a Bruxelles ed è stato accolto dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

"Signor presidente, caro Joe, bentornato a Bruxelles. L'America è ritornata sulla scena globale, ed è una bella notizia per gli alleati e per il mondo. Non vediamo l'ora di affrontare insieme importanti sfide". Così il presidente del Consiglio europeo Charles Michel dando il benvenuto a Biden a Bruxelles.

"E' un grande onore avervi qui subito dopo l'inizio del vostro mandato" e questo dimostra il "personale attaccamento alla Ue e lo apprezziamo". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen accogliendo a Bruxelles il presidente Usa. "Gli ultimi quattro anni non sono stati facili - ha aggiunto con un riferimento a Donald Trump - il mondo è cambiato radicalmente, l'Europa è cambiata, ma vogliamo riaffermare la vostra amicizia e alleanza e non vediamo l'ora di lavorare insieme", ha aggiunto von der Leyen.

"Penso che abbiamo grandi opportunità di lavorare strettamente insieme con la Ue e con la Nato. C'è un travolgente interesse degli Usa ad avere ottimi rapporti con la Nato e con la Ue in modo differente rispetto al mio predecessore". Così il presidente Usa Joe Biden al suo arrivo al Consiglio europeo per il vertice.

Il vertice promette di seguire la stessa traiettoria del G7 e dell'incontro Nato, in un rilancio sostanziale delle relazioni transatlantiche che vedono Unione europea e Stati Uniti trovare soluzioni anche alla guerra dei dazi, retaggio dell'era trumpiana, e andare a braccetto sulla lotta ai cambiamenti climatici.

A preoccupare in particolare è l'espansionismo militare cinese, compreso lo sviluppo del suo arsenale nucleare, "i cyber-attacchi sempre più frequenti", l'attività di disinformazione e l'utilizzo di tecnologie sofisticate, compresa l'intelligenza artificiale. La Cina, che solo 18 mesi fa veniva trattata come un dossier marginale (il tema era stato affrontato per la prima volta al vertice del 2019, in una cauta dichiarazione), irrompe quindi sulla ribalta come epicentro di "sfide sistemiche". Perché Pechino si avvicina sempre di più, minacciosamente all'Occidente, anche attraverso la collaborazione militare con l'altra grande fonte di preoccupazione, Mosca, partecipando alle sue esercitazioni nell'area Euro-Atlantica". E questo l'Alleanza dell'era Biden non lo può permettere.

Intanto la Cina ha accusato la Nato di "creare scontri" dopo l'accordo raggiunto dagli alleati occidentali su un'azione comune di contrasto alle politiche, spesso aggressive, di Pechino. Una nota dell'ambasciata cinese presso l'Unione europea ha sollecitato l'Alleanza Atlantica a "vedere razionalmente lo sviluppo della Cina, a smettere con l'esagerare le varie forme di 'teoria della minaccia cinese' e a non usare gli interessi legittimi e i diritti legali della Cina come scuse per manipolare la politica del gruppo". Nel vertice annuale Nato di ieri a Bruxelles, la Cina è finita per la prima volta nella lista dei "rischi" per la sicurezza.

Le accuse della Nato sono da considerarsi una "calunnia dello sviluppo pacifico della Cina, un errore di valutazione della situazione internazionale e del proprio ruolo, ed è la continuazione di una mentalità da Guerra Fredda e della psicologia politica del gruppo".

In particolare Biden, nella conferenza stampa dopo il vertice Nato a Bruxelles ha detto che Russia e Cina cercano di seminare zizzania nella solidarietà transatlantica e ha aggiunto: "Sarò chiaro con Putin sul fatto che ci sono aree in cui possiamo collaborare se sceglie di farlo" definendo il presidente russo Vladimir Putin "brillante e duro".

Gli Usa non cercano il conflitto con la Russia ma risponderanno se Mosca continuera' le sue attivita' ostili ha precisato il presidente aggiungendo che metterà in chiaro con Vladimir Putin che "possiamo collaborare se sceglie di farlo" su mutui interessi o "risponderemo a tono".

Da Mosca il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov fa sapere che è improbabile che si raggiungano accordi al prossimo vertice Russia-Usa a Ginevra. Ushakov ha aggiunto che guarda al vertice "con pratico ottimismo". "Non sono sicuro che qualche accordo sarà raggiunto, vedremo, non lo so. Guardo all'incontro con pratico ottimismo, non con un grande ottimismo", ha detto. Ushakov ha notato che "gli americani tendono a ignorare gli accordi raggiunti sotto l'amministrazione precedente, soprattutto se questa amministrazione era dominata da un altro partito politico". "La cosa più importante, e non è stato facile, è che l'agenda del vertice è stata concordata, abbiamo persino discusso in anticipo l'ordine delle questioni su cui i leader si concentreranno", ha aggiunto. "Attualmente rimane solo una questione non concordata, riguarda i documenti finali e il documento finale del vertice. A questo proposito i nostri colleghi del ministero degli Esteri stanno tenendo dei negoziati". Lo riporta la Tass.