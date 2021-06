Il Cremlino, i colloqui tra Putin e Biden dureranno 4-5 ore

I colloqui tra Putin e Biden in programma domani a Ginevra dovrebbero "durare circa quattro o cinque ore, comprese le pause": lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ripreso dall'agenzia Interfax. Il vertice, allargato ai ministri degli Esteri, dovrebbe iniziare alle 13 ora locale.

Tra Russia e Usa non è stato raggiunto "nessun accordo" sullo svolgimento di una conferenza stampa congiunta con il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo americano Joe Biden dopo il vertice di Ginevra. Lo ha detto il consigliere del Cremlino per gli Affari Esteri, Yuri Ushakov. "Durante i preparativi l'accordo per condurre una conferenza stampa congiunta non è stato raggiunto. Ed è così che l'attuale incontro differisce dagli altri. Vi ricordate che a Helsinki c'è stata una conferenza stampa con Donald Trump, piuttosto memorabile", ha notato il consigliere. Il rappresentante del Cremlino ha ribadito che Biden non ha avuto una conferenza stampa congiunta nemmeno dopo i recenti colloqui con il primo ministro britannico Boris Johnson. "Forse questo è solo il modo in cui il nuovo presidente americano interagisce con i media, non lo sappiamo", ha commentato. Il Cremlino ha fatto sapere che Putin, al termine del vertice, incontrerà subito i giornalisti del pool presidenziale. Lo riporta la Tass.