Draghi: "L'Ue scelga tra essere indipendente o diventare serva"

"L'Europa vuole essere padrona del proprio destino o no? Affrontare i problemi dell'espansionismo cinese, dell'aggressione russa o di quello che succederà negli Stati Uniti in una situazione di autonomia, indipendenza e sovranità oppure in una situazione di dipendenza e servitù a un certo punto? Il report" sulla competitività Ue "cerca di dare una risposta a cosa bisogna fare per essere indipendenti e, per esserlo, bisogna innanzitutto avere una comunità di vedute su quello che occorre fare in politica estera, nella difesa". Lo ha detto l'ex premier Mario Draghi, ospite a Milano al Tempo delle Donne, organizzato dal Corriere della Sera.

"Sono consapevole che serva molto tempo. Se guardiamo la situazione dei vari governi in Europa, la trovo abbastanza scoraggiante anche perché sono tutti molto deboli" e questo rende "difficile" prendere "grandi decisioni", ma "l'importante è che si arrivi a una visione comune a 27", ha sottolineato l'ex presidente della Bce, richiamando l'indicazione contenuta nel suo report di superare il criterio dell'unanimità e avvalersi ove necessario della "cooperazione rafforzata" o dei "trattamenti intergovernativi come ci sono stati in campo fiscale".

"Noi siamo gli ultimi per occupazione femminile, per fecondità, ma la Costituzione italiana tutela la parità di condizione. Io mi domando: ma la gente che paga meno le donne degli uomini sa che sta andando contro la Costituzione italiana?" ha detto Mario Draghi all'evento del Corriere della Sera. Per migliorare, secondo Draghi, "serve insistere". "Creare la parità di condizioni non lo si fa per decreto ma costruendo un ambiente propizio".

