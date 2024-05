Lindner: "No ad altro debito comune, serve capire se il Next generation Eu è servito"

BRUXELLES - "Non ci mancano sussidi a carico dai contribuenti, non ci mancano nemmeno debiti comunitari, al contrario, dobbiamo esaminare criticamente quanto strumenti come Next Generation Eu abbiano effettivamente avuto successo per migliorare la nostra competitività". Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner arrivando alla riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles, per sollecitare progressi in particolare sulla competitività europea.

"Abbiamo bisogno di più forti sforzi per la Difesa, la capacità di difesa nazionale è purtroppo una delle priorità dell'agenda, ma è un compito che è di responsabilità nazionale, ed è per questo che dobbiamo creare le condizioni a livello nazionale per garantire il ripristino delle competenze", ha proseguito rispondendo a chi chiedeva di esprimere la sua posizione per le spese congiunte per la Difesa. "Inoltre, che il debito sia europeo o nazionale, gli interessi sono dovuti in egual misura ed è per questo che il nostro grande compito è adattare i nostri bilanci alla nuova era".

