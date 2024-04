Ad aprile lieve calo dell'indice Ue sulle prospettive per l'economia

BRUXELLES - L'indice della Commissione europea che misura la fiducia di imprenditori e consumatori nelle prospettive dell'economia (Esi) ha registrato in aprile una flessione di 0,3 punti nell'Ue e di 0,6 punti nell'Eurozona. Lo ha reso noto la stessa Commissione europea. In calo anche le attese sull'occupazione: meno 0,5 punti nell'Ue e 0,7 punti nell'area euro. Le maggiori flessioni dell'indice Esi sono state registrate in Francia (meno 4,8 punti) e in Italia (meno 1,3).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA