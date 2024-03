Breton, "lo sforzo sulle munizioni sia esteso a tutte le armi"

BRUXELLES - "Per quel che riguarda la difesa europea dobbiamo andare oltre ed estendere quanto fatto per le munizioni a tutte le apparecchiature di difesa". Lo ha detto il commissario Ue al Mercato Interno, Thierry Breton, parlando alla commissione Difesa dell'Eurocamera. "Per quel che riguarda le munizioni dobbiamo arrivare a produrre due milioni di obici del calibro 155 o superiore all'anno. Oggi siamo arrivati a produrne un milione, in meno di 10 mesi siamo passati da 500.000 a un milione, e abbiamo così raddoppiato le nostre capacità", ha spiegato Breton.

"La logica dei dividendi della pace è alle nostre spalle, quanto accade è un richiamo all'ordine forte e brutale e si avverte la necessità da parte di molti governi dell'Ue di governi di usare i fondi per la difesa in una modalità da economia di guerra", ha concluso il commissario.

