Lagarde, l'unione dei mercati è urgente, i deflussi valgono l'1,8% del Pil

"800 miliardi l'anno saranno necessari in Europa a partire dal 2031 per rispettare l'impegno del 2040 del 90 per cento" di emissioni in meno. "75 miliardi l'anno saranno necessari se tutti i Paesi europei manterranno l'impegno Nato del 2%" del Pil nella difesa. "E 250 miliardi di euro, ovvero circa l'1,8% del Pil europeo è il deflusso finanziario netto che lascia l'Europa per andare al resto del mondo e prevalentemente il mercato degli Stati Uniti". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Gand sulla "ambizione coraggiosa" necessaria con "urgenza" per l'unione del mercato dei capitali.

A chi le ha chiesto cosa ne pensasse di chi ritiene improbabile che l'istituto centrale decida un taglio dei tassi prima della Fed, la presidente di Eurotower risponde: "la Bce è indipendente e determinata a continuare a esserlo". La Bce è "dipendente dai dati nella valutazione che facciamo e nella politica di decisione che abbiamo approvato".

In conferenza stampa, anche il presidente dell'Eurogruppo Pascal Donohoe è stato interpellato, nuovamente, sulla proposta del ministro francese Bruno Le Maire sull'unione del mercato dei capitali. "Ritengo che sia urgente agire" per completare l'unione del mercato dei capitali "e credo che questa sia una parte molto ampia del puzzle che dobbiamo comporre riguardo a come l'Europa possa trovare gli investimenti di cui ha bisogno per mantenere il suo posto nel mondo. Sulle questioni particolari che Bruno Le Maire ha sollevato ne discuterò con lui nelle prossime due settimane e per vedere se riusciamo a identificare la via da seguire su questi argomenti", ha detto Donohoe.

Dello stesso avviso è anche il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni. "È urgentemente necessario essere ambiziosi nel portare avanti l'Unione dei mercati dei capitali nel prossimo ciclo politico e affrontare le sfide principali con azioni ambiziose. È qui che vedo il ruolo della Commissione: nel presentare proposte sufficientemente ambiziose e nel contribuire a raggiungere l'unità che finora è mancata", ha detto il commissario.