Commissione europea: colpi armeni deplorevoli, ma la reazione da Baku è sproporzionata

"I colpi di arma da fuoco armeni contro i militari azeri sono stati deplorevoli, ma la risposta dell'Azerbaigian appare sproporzionata e ignora la dichiarazione del ministero della Difesa armeno secondo cui la questione era oggetto di indagine". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue agli affari esteri, Josep Borrell, durante una conferenza stampa a Bruxelles assieme al ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan.

"L'Armenia ha la volontà politica di tornare al tavolo dei negoziati a Bruxelles, speriamo che ciò accada presto", ha aggiunto Mirzoyan. "Il Consiglio europeo ha chiesto a me e alla Commissione di rinforzare le nostre relazioni con l'Armenia e in questo contesto abbiamo deciso di lanciare una nuova, e rinforzata, agenda per la partnership tra Unione europea e Armenia. Riguardo ai nuovi punti in agenda è stata affrontata la questione della liberalizzazione dei visti, e abbiamo preso nota dell'interesse armeno nell'andare avanti", ha spiegato Borrell.

"L'Armenia ritiene che tutti i requisiti necessari siano stati soddisfatti ed è giunto il momento di avviare la liberalizzazione dei visti tra noi e l'Unione", ha aggiunto il ministro armeno.