Zaia, "Veneto una delle prime realtà al mondo per economia spazio" 

BRUXELLES - Il Veneto è "una delle prime realtà a livello internazionale per l'economia spaziale: abbiamo 5mila addetti, 260 imprese, un fatturato di un miliardo e mezzo di euro e si continua a crescere". Lo ha detto il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, in un evento dedicato all'industria dello spazio al Parlamento europeo a Bruxelles. La regione "crede molto" in questo settore, per questo motivo, ha spiegato, "organizziamo la seconda edizione dello Space meeting dal 20 al 22 maggio" in cui "si parlerà di nuove tecnologie, più di un migliaio di incontri e poi conferenze per parlare di economia spaziale". "Questo evento cade in un anno in cui c'è un cambio di paradigma", gli ha fatto eco il direttore generale dell'Agenzia spaziale italiana (Asi) Luca Salamone. "Il 2024 - ha spiegato - sarà un anno di svolta: con l'avvio della missione Axiom, diventa sempre più importante la collaborazione, nell'ambito delle politiche spaziali, tra il settore pubblico e settore privato. E questo significa anche la necessità di supportare con opportuni provvedimenti che consentono di favorire lo sviluppo delle industrie spaziali". "Credo - ha concluso - che questa sia una dimostrazione importante di come stia crescendo il settore spaziale in Italia e in generale in tutta Europa".