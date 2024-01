La trasformazione del sistema aeroportuale in scena a Bruxelles

BRUXELLES - La trasformazione del sistema aeroportuale in termini di investimenti orientati alla sostenibilità, all'innovazione e alla qualità del servizio, insieme ai traguardi raggiunti, alle azioni ancora da compiere e agli interventi da attuare. Questi gli argomenti al centro dell'incontro con esponenti del mondo imprenditoriale, politico e istituzionale, italiani, belgi ed europei, che si è svolto oggi presso la residenza dell'ambasciatore italiano a Bruxelles. Sono intervenuti, tra gli altri, Federica Favi, ambasciatore italiano in Belgio; Alfonso Celotto Presidente di Aeroporti 2030; Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE (aeroporti di Venezia, Verona, Treviso, Brescia e Charleroi) e Monica Scarpa, Amministratore Delegato del Gruppo SAVE e consigliere di BSCA; Nicholas Thisquen, Amministratore Delegato di Sowaer, azionista del scalo di Charleroi; Adrian Dolimont, Ministro della Finanza, del Budget, degli Aeroporti e delle Infrastrutture sportive della Vallonia; Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma; Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto; Pierluigi Di Palma, Presidente dell'Enac e Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che è intervenuto in collegamento dalla Farnesina. "Lo scenario del trasporto aereo è in piena evoluzione e occorre una riflessione attenta per dirigerlo verso un futuro nel segno dell'innovazione e della sostenibilità", ha affermato il Vicepremier Tajani in un messaggio letto dall'Ambasciatore Favi. Guardando al futuro, il trasporto aereo è chiamato a importanti investimenti: il quadro normativo europeo, infatti, impone nei prossimi anni il raggiungimento di obiettivi sfidanti (dal Green New Deal al Fit for 55) ed è quanto mai essenziale, in tale rinnovato contesto, accelerare la transizione green e sviluppare le infrastrutture un'ottica di innovazione tecnologica e digitale. "In un contesto globale sempre più interconnesso - ha dichiarato Celotto - l'Europa svolge un ruolo cruciale nell'impulso dell'innovazione e nello sviluppo di settori chiave, tra cui quello del trasporto aereo. In Italia, il sistema aeroportuale ha una rilevanza strategica per la crescita di interi territori e in quest'ottica è fondamentale accelerare il percorso di transizione green e di innovazione tecnologica, garantendo la sostenibilità degli investimenti. I rapporti tra Italia e Belgio sono un esempio di fattiva cooperazione tra i due Paesi, attraverso lo scambio di know-how e di best practices".