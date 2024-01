Claudia Fusco nominata direttrice Affari generali in Dg Ambiente della Commissione europea

BRUXELLES, 10 GEN - La Commissione europea ha nominato l'italiana Claudia Fusco direttrice Affari generali, conoscenza e risorse presso la direzione generale dell'Ambiente. Lo annuncia una nota. Il ruolo della Dg Env è proteggere, preservare e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e future e promuovere un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse abbracciando la circolarità all'interno e oltre i confini dell'Europa. La data di efficacia della nomina sarà determinata in seguito. In Commissione da oltre due decenni, Fusco ha acquisito una profonda conoscenza di una varietà di settori politici dell'Ue, tra cui concorrenza, trasporti, mercato interno, ambiente ed energia, segnala l'esecutivo comunitario. La sua esperienza comprende tra l'altro la gestione di casi di aiuti di Stato nel settore dei trasporti e lo sviluppo della legislazione sulla sicurezza aerea, insieme al coordinamento delle procedure di infrazione nel settore dell'elettricità e del gas. Ha inoltre una vasta conoscenza della promozione della politica delle piccole e medie imprese, dello sviluppo di un'economia circolare e della tutela dell'ambiente. Ha affinato le sue capacità di coordinamento e leadership mentre era assistente del direttore generale della direzione generale per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditorialità e le pmi (Dg Grow) e la Dg Env. Fusco, un dottorato in Finanza pubblica, è attualmente capo dell'unità Green knowledge and Research Hub, Life presso la Dg Env, dove garantisce che le politiche ambientali siano supportate da conoscenze scientifiche solide e aggiornate attraverso Orizzonte Europa e guida lo sviluppo e attuazione del programma Life. Prima di entrare alla Commissione nel 2001, ha lavorato come funzionaria doganale.