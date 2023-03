Nava, dall'Europa una mano amica per realizzare le riforme

BRUXELLES - Una mano amica tesa alle autorità nazionali e locali per accompagnarle nell'attuazione delle riforme necessarie per stare al passo con i tempi in settori che vanno dalla pubblica amministrazione, all'uso dei fondi strutturali, alla valorizzazione di realtà territoriali come l'isola di Gallinara in Liguria. Così il direttore generale della Dg Reform della Commissione europea, Mario Nava, ha descritto lo strumento di supporto tecnico che, sotto la sua guida, negli ultimi tre anni ha varato - su domanda dei singoli Paesi - centinaia di progetti di assistenza, di cui ben 54 destinati all'Italia.



Nava ne ha parlato nel corso del suo intervento al Forum ANSA dedicato al sostegno dell'Ue alle riforme organizzato nell'ambito del progetto sulla coesione sostenuto dalla Dg Regio dell'esecutivo europeo a cui sono intervenuti anche l'europarlamentare Pd Alessandra Moretti, il presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais e la consigliera comunale di Varese Helin Yildiz.



Insieme a quello destinato all'isola Gallinara, il 20 marzo scorso, ha ricordato Nava, Bruxelles ha approvato ad esempio un progetto per migliorare l'utilizzo delle risorse Ue nei territori d'oltremare francesi. "Riusciamo ad arrivare a dare supporto a interventi anche a livello regionale, ma sempre su richiesta" attraverso una selezione annuale delle domande che vengono presentate, ha detto ancora Nava.



A puntare il dito sulla mancanza di una visione strategica sul tema dell'uso delle risorse Ue è stata Moretti, la quale ha sottolineato come in questi ultimi decenni siano mancati gli investimenti nella formazione e assunzione di quelle professionalità indispensabili per le amministrazioni locali e centrali per la gestione delle risorse europee. Dal canto suo Pais ha illustrato le difficoltà che gli oltre 300 comuni sardi, in gran parte molto piccoli e con poco personale, incontrano per cogliere le opportunità offerte dall'Ue mentre Yildis ha parlato di come Varese, dotandosi di una sorta di task force responsabile dell'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Pnrr, si sia attrezzata per sfruttare al meglio "la più grande opportunità che si è presentata per lo sviluppo della città negli ultimi 50 anni".