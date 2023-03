Distensione tra Macron e Meloni. Focus su Tunisia

BRUXELLES - Con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "abbiamo avuto una discussione molto buona che ci ha permesso di chiarire molti argomenti e di definire le questioni sulle quali possiamo agire insieme". A dirlo il presidente francese Emmanuel Macron al termine del Consiglio Europeo.

"Nel colloquio con Giorgia Meloni ci siamo soffermati sulla situazione della Tunisia, che è molto preoccupante per la tensione politica e la crisi economica che sta vivendo: dalla Tunisia cresce una pressione migratoria verso l'Italia e l'Unione Europea e c'è la volontà di agire insieme, sia per aiutare la Tunisia a ritrovare la stabilità politica sia per fermare i flussi migratori, attraverso la cooperazione e il dialogo con il presidente tunisino", ha aggiunto Macron.

Meloni si è detta soddisfatta del bilaterale di giovedì sera, definendolo un incontro lungo e ampio sullo scenario e la situazione complessa sul fronte geopolitico. "C'è voglia di collaborare", ha detto a una domanda nel punto stampa tenutosi dopo il vertice.

Con Parigi "mi pare che ci sia la voglia di collaborare su materie di importanza strategica per Italia e Francia, penso alla questione migratoria sulla quale trovo una grande disponibilità ad affrontarla in maniera strutturale da parte del presidente Macron", ha continuato. Interessi potenzialmente convergenti anche nella politica industriale. "Mi pare ci fosse un clima molto produttivo e favorevole, e questo credo che possa essere utile per affrontare sfide comuni", ha detto Meloni, soffermandosi sul "protagonismo" dell'Italia.

"La posizione della Francia sul nucleare? Penso che oltre le tecnologie che possono garantire gli obiettivi che l'Ue si è data, debbano essere riconosciute" anche altre "tecnologie che rispettano determinati target, a prescindere se il nucleare sia usato o no in una nazione specifica", ha detto Meloni.