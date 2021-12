Fondi Ue, Forum ANSA-S.ANNA sulla ripartenza dopo l'emergenza

BRUXELLES - 'L'emergenza pandemica e la ripartenza: il ruolo dei fondi europei' è il titolo del webinar, in programma domani giovedì 9 dicembre tra le 9.00 e le 10.00, in diretta sul sito www.ansa.it/europa e relativi social, promosso dall'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con l'Agenzia ANSA, nell'ambito del progetto "Cohesion Matters - an information and engagement campaign on the future of cohesion policy", finanziato dalla DG Regio della Commissione Europea.

L'incontro online, a cui partecipano esperti e funzionari europei, vuole rafforzare la conoscenza dei cittadini sulle politiche europee, sul loro impatto e sulle opportunità di finanziamento per l'Italia. Al webinar di giovedì 9 dicembre partecipano Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; Willibrordus Slujiters e Francesca Raimondi, DG Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea; Milena Vainieri, docente dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna. Modera il giornalista collaboratore ANSA Angelo di Mambro.

Al centro del dibattito l'emergenza pandemica da Covid-19 e il ruolo dei fondi europei, con un focus sulle difficili decisioni prese dall'Unione europea in relazione allo stanziamento dei fondi del piano per la ripresa dell'Europa, la reazione e la risposta dell'Italia, con una particolare attenzione all'ambito dei sistemi sanitari. In chiusura è prevista una sessione di domande e risposte sui temi al centro del dibattito, coordinata da Edoardo Bressanelli, ricercatore di Scienza Politica dell'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna. Chi segue attraverso il canale YouTube ha la possibilità di porre domande, utilizzando la chat attiva durante il webinar.