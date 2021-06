Fondi Ue al Trentino, mercoledì 16 giugno webinar ANSA-L'ADIGE

BRUXELLES - 'Fondi Ue per uno sviluppo sostenibile, sfide e opportunità per la Provincia autonoma di Trento': questo il titolo della conferenza-webinar organizzata congiuntamente dall'ANSA e dal quotidiano L'Adige in programma per la mattina di mercoledì prossimo a partire dalle 10,30. L'assessore allo sviluppo economico della Provincia autonoma di Trento, Achille Spinelli, il presidente di Confindustria Trentino Fausto Manzana, il sindaco di Trento Franco Ianeselli e Pierluigi Boda, esperto di fondi europei nel gabinetto del presidente del Comitato delle Regioni Ue, faranno il punto sul contributo dato finora dalle risorse comunitarie alla crescita dell'area e si confronteranno su come cogliere al meglio le opportunità offerte dalla nuova ondata di fondi europei in arrivo.

L'evento, che sarà trasmesso in diretta streaming sui siti web di ANSA e de L'Adige, servirà anche a focalizzare quali sinergie realizzare tra i fondi provenienti dal Recovery plan e quelli che saranno assegnati alla Provincia nell'ambito dalla programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali. Il confronto tra gli ospiti prenderà le mosse dallo studio sull'utilizzo dei fondi Ue nel periodo 2014-2020 realizzato per l'ANSA dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Un'analisi che ha messo in evidenza come durante questo periodo il Trentino si sia distinto, in ambito nazionale, per la maggior quota di risorse europee (oltre il 50% del totale ricevuto) investite nella realizzazione di iniziative finalizzate alla protezione dell'ambiente. A moderare il dibattito sarà il direttore dell'Adige Alberto Faustini.