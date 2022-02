Giornata del gatto, alleato contro stress e malumore

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il 17 febbraio si celebra la festa nazionale del gatto, istituita in Italia nel 1990 dopo un referendum tra i lettori di una rivista specializzata e ai cosiddetti 'gattari', amanti dei gatti, farà piacere sapere che condividere pezzi di vita con gli adorati mici fa anche bene alla salute. I benefici sembrano essere provati dalla scienza secondo una panoramica sul portale Healthline: avere un gatto ha un effetto calmante, migliora il benessere psicologico, riduce la frequenza di disturbi come mal di testa, mal di schiena e raffreddore, anche se (in media) i benefici sembrano svanire con il passare del tempo.

Secondo uno studio australiano pubblicato nel 2015 su Anthrozoös, i proprietari di un gatto hanno una salute psicologica migliore rispetto a chi non ha animali domestici.

Affermano di sentirsi più felici, sicuri e meno nervosi e di dormire, concentrarsi e affrontare meglio i problemi della vita.

Con le loro acrobazie buffe che sfidano la gravità e le posizioni del sonno simili allo yoga, poi, i gatti possono aiutarci a scacciare il cattivo umore. In uno studio pubblicato sempre su Anthrozoös chi aveva un amico felino ha riferito di provare meno emozioni negative e sentimenti di isolamento. In particolare, dato curioso, i single con i gatti erano di cattivo umore meno spesso delle persone con un gatto e un partner. Anche i felini di Internet possono farci sorridere. Le persone che guardano video di gatti online affermano di provare meno emozioni negative (ansia, fastidio e tristezza) e sentimenti più positivi (speranza, felicità). Uno studio su Psychosomatic Medicine, inoltre, descrive l'effetto calmante dei gatti su di noi, in termini di concentrazione e anche di frequenza cardiaca e pressione sanguigna che tendono a calare dopo una situazione stressante. Infine, uno studio sul Journal of the Royal Society of Medicine è stato osservato che dopo un mese con un gatto, i proprietari segnalavano disturbi ridotti come mal di testa, mal di schiena e raffreddore, anche se i benefici sembravano svanire col tempo, soprattutto se il rapporto con gatto non era buono.

