Covid, Speranza, la quarta dose del vaccino per tutti non è supportata da evidenze scientifiche

"La quarta dose di vaccino per tutta la popolazione oggi non è giustificata da un'evidenza scientifica e in nessun paese al mondo si sta facendo. Siamo partiti con il farla agli immunocompromessi e verificheremo nei prossimi giorni se estenderlo a fasce di popolazione più anziana". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine del 48/mo congresso della Federazione italiana di pediatria in corso a Roma. "L'evidenza scientifica - ha aggiunto - ora non ci dice 'quarta dose per tutti', ci dice che bisogna approfondire e valutare se serve protezione per le fasce anagrafiche più alte".