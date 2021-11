Covid: 5.188 positivi, 63 le vittime

Sono 5.188 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 2.834. Sono invece 63 le vittime in un giorno (ieri 41).

Tornano su livelli record i test: 717.311 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 238.354. Il tasso di positività è allo 0,7%, in calo rispetto all'1,2% di ieri.

Sono 381 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 31 (ieri 34). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.029, ovvero 37 in più rispetto a ieri.

Aumentano le classi in quarantena. Salgono a 376 in Lombardia, per un totale di 7.682 alunni e 212 operatori scolastici in isolamento. E' quanto emerge dal nuovo report settimanale di monitoraggio sulla diffusione del Coronavirus nelle scuole della regione, relativo alla settimana tra il 25-31 ottobre e diffuso dall'assessorato al Welfare. Si tratta di oltre 100 classi e 2.400 alunni in più rispetto alla settimana precedente (dal 18 al 24 ottobre), che aveva fatto registrare 268 classi, 5281 e 224 operatori in isolamento.