Coronavirus, in lieve aumento i morti, + 49 in 24 ore. Su anche i nuovi casi, +262

Sale l'incremento giornaliero delle vittime per coronavirus in Italia. Sono 49 nelle ultime 24 ore, più delle 47 di venerdì. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 23, mentre venerdì erano state 18. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.610. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.



Sono 238.275 i contagiati da coronavirus in Italia. L'incremento giornaliero è di 262 nuovi contagi (venerdì era di 251), 165 dei quali in Lombardia, pari al 63%. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Sono 7 le regioni ad aumento zero: Marche, Campania, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata.

Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva dei malati di coronavirus: oggi sono 152 i pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione, 9 meno di ieri. In Lombardia sono 54, 6 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 2.474, con un calo di 158 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 18.586, con un calo di 164 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

Sono saliti a 182.453 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 546. Venerdì l'aumento era stato di 1.363.

Sono 21.212 i malati di coronavirus in Italia, 331 meno di ieri, quando il calo degli attualmente positivi era stato di 1.558.



In Italia sono stati superati i 3 milioni di casi testati con il tampone per il coronavirus. Sono ad oggi infatti 3.017.169, secondo i dati della Protezione civile.

Sono 165 i nuovi positivi in Lombardia (1,8% rapporto con i tamponi giornalieri) per un totale di 92.840 contagiati dall'inizio della pandemia. Sono in calo sia i ricoveri in terapia intensiva (-6, 54 in totale) che negli altri reparti, (-136, 1.401 in totale). I decessi sono 23 per un totale di 16.557 morti in regione.