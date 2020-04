Coronavirus: altri 4 medici morti, bilancio sale a 120

Altri 4 medici sono morti per l'epidemia di Covid-19. Il totale sale così a 120 decessi. Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che aggiorna costantemente la lista dei decessi includendo medici in attività, pensionati e medici pensionati richiamati in attività o comunque impegnati nell'emergenza. I medici deceduti sono Patrizia Longo (medico di famiglia), Enrico Boggio (odontoiatra), Eugenio Malachia Brianza (medico Serd), Elisabetta Mangiarii (medico di famiglia).

Aumento dei posti letto in Terapia intensiva fra il 35 ed il 50%, incremento delle borse di studio, arruolamento degli specializzandi al quarto e quinto anno. Pensare cioè ora al miglioramento della rete assistenziale delle Terapie Intensive per "garantire la qualità dell'assistenza nel futuro, anche di fronte a nuove emergenze". E' questo l'appello lanciato dalla Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti) e l'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica (Aaroi-Emac) indirizzato a istituzioni, Governo e Conferenza Stato-Regioni.

Veneto, ancora nuovi positivi, + 110 - In Veneto non si ferma la progressione del Coronavirus, che anche stamani fa registrare 110 nuovi casi di positività, per un totale di 14.624. Lo riferisce l'ultimo report della Regione, che aggiorna con 7 vittime il bilancio dei decessi, cresciuti a quota 940 (tra ospedali e Rsa). Buoni segnali arrivano dalle situazioni di Venezia e Rovigo che, oltre al cluster di Vo', segnano zero nella casella dei nuovi contagi. I pazienti in terapia intensiva sono 219 (+1), quelli ricoverati in area non critica 1.402 (-12). I soggetti negativizzati 2.895.