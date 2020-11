Istituti Maugeri, 55 anni di riabilitazione e medicina del lavoro

Compie 55 anni la Fondazione Maugeri, realtà leader nella riabilitazione neurologica, cardiaca e respiratoria, che conta oggi 17 istituti, di cui 9 Irccs, in 7 regioni italiane. Per raccontarne la storia e guardare al futuro dell'assistenza, anche attraverso l'esperienza della pandemia, con un'analisi critica su cio' che non ha funzionato e cosa potrà insegnare, un nuovo appuntamento di ANSA Incontra sara' trasmesso domani su ANSA.it alle 14. Gli ospiti di questo appuntamento sono l'amministratore delegato e il direttore scientifico di Ics Maugeri, rispettivamente Mario Melazzini e Walter Ricciardi. Il 17 novembre scorso e' stata celebrata una giornata in memoria del medico e studioso, che diede vita alla Fondazione.

Nata nel 1965 a Pavia con il nome di Fondazione Clinica del Lavoro, questa realtà rappresentò per l'epoca un approccio innovativo nella cura delle persone che si ammalavano nei luoghi di lavoro. Negli anni 70, la riabilitazione specialistica venne estesa anche ad altre aree come la Neurologia, la Cardiologia e la Pneumologia. Mentre oggi, quelli che dal 2006 si chiamano Istituti Clinici Maugeri (Ics) contano 2.300 posti letto accreditati dal Servizio sanitario nazionale, ricoverano circa 30mila pazienti all'anno accreditati con il Servizio sanitario nazionale e sono in prima linea anche sul fronte del Coronavirus: in Lombardia e in Piemonte, infatti, hanno già curato oltre 2.500 pazienti, in strutture d'avanguardia, nella complessa riabilitazione successiva all'infezione.