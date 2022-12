Aiab e oste Giorgione propongono "Natale Bio"

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Arriva "Natale Bio", iniziativa online dell'Associazione italiana agricoltura biologica (Aiab), realizzata in collaborazione con l'oste Giorgione, per supportare il consumatore a scegliere per le feste natalizie i migliori prodotti biologici italiani del territorio, con un'attenzione all'ambiente consigliando un pasto 100% Made in Italy. Aiab stima che, durante le festività natalizie, 9 italiani su 10 acquisteranno almeno un prodotto biologico presso le aziende agricole, gli ipermercati e negli e-commerce all'insegna soprattutto di tre parole d'ordine: stagionalità, risparmio e lotta agli sprechi . L'iniziativa- spiega nel dettaglio una nota- aiuta il consumatore a scegliere il meglio dei prodotti bio del territorio con un'attenzione all'ambiente, consigliando un menu che possa coniugare l'utilizzo di materie prime di stagione, il più possibile del territorio, al giusto prezzo con la prospettiva di utilizzare prodotti che siano facilmente recuperabili "per nuove, semplici e fantasiose pietanze".



"Natale Bio"- sottolinea Aiab- "significa anche lotta agli sprechi e "grazie ai consigli dell'oste Giorgione si vuole recuperare quella saggezza antica che in cucina nulla si spreca e tutto riutilizza". Aiab e l'oste Giorgione propongono per il Natale, sul sito web di Aiab, ricette con prodotti rigorosamente biologici e del territorio, tra le diverse, a titolo di esempio, Insalata di finocchi e zampetto di maiale (con zampetto di maiale, finocchio, arancia, olive nere, sale grosso, pepe nero, peperoncino, olio extravergine di oliva) e Stinco alla birra (con uno stinco di maiale ogni due persone, paprika dolce, paprika piccante, bacche di ginepro, birra, sale grosso, olio extravergine di oliva). (ANSA).