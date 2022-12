Edilizia: Carron costruisce albergo "green" in Alto Adige

(ANSA) - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TREVISO), 12 DIC - Il gruppo delle costruzioni Carron, di San Zenone degli Ezzelini (Treviso), costruirà a Campo Tures (Bolzano), un albergo circolare interamente alimentato a pannelli fotovoltaici strutturato su due piani con 42 unità, di cui 25 con locale termale (Spa) privato ed una serie di servizi integrati.



All'interno è previsto un cortile con un frutteto e vegetazione locale.



Per la realizzazione dell'albergo, chiamato Olm e disegnato dallo studio di architettura Andreas Gruber, è prevista la sottoscrizione, da parte di Unicredit, di obbligazioni "green" per un totale di 5 milioni in due tranche. La conclusione del progetto è prevista per l'inverno del prossimo anno. (ANSA).