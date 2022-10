Venerdì mobilitazione in Europa per le strade scolastiche

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Venerdì 21 ottobre 2022 torna la mobilitazione europea "Streets for kids": migliaia di bambini e bambine in tutta Europa scenderanno in strada con girotondi e biciclettate per chiedere più strade scolastiche e per lanciare la petizione "Basta aria inquinata intorno alle scuole".



Il 93% dei bambini nelle città di tutta Europa respira aria inquinata e a livelli considerati critici dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La petizione vuole quindi chiedere ai leader europei di fissare obiettivi ambiziosi di riduzione dell'inquinamento dell'aria.



Venerdì, in Italia, saranno una decina le città coinvolte nella giornata di mobilitazione europea "Streets for Kids", con quasi un centinaio di iniziative proposte, ma l'invito ad organizzarsi e mobilitarsi è ancora aperto.



Sul sito https://cleancitiescampaign.org/streetsforkids/ sono disponibili materiali, vademecum e contenuti per organizzare la propria mobilitazione.



La richiesta alle Amministrazioni di associazioni, genitori e insegnanti è più "strade scolastiche", cioè la chiusura al traffico delle strade su cui si affacciano le scuole. A Londra, ad esempio, è stato dimostrato che le strade scolastiche hanno ridotto i livelli di biossido di azoto fino al 23% e diminuito sensibilmente il traffico veicolare lungo tutto l'arco della giornata.



Nelle grandi città europee le strade scolastiche sono già una realtà: 500 a Londra, 170 a Parigi, 120 a Barcellona. In Italia solo (poche) sperimentazioni, spesso lasciate all'iniziativa volontaria di genitori, con scarsi risultati in termini di efficacia, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. (ANSA).