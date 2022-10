Istat, cresce il divario Nord-Sud su lavoro e crescita

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Cresce il divario fra Nord e Sud d'Italia su lavoro, crescita economica e riduzione delle disuguaglianze. Lo rende noto l'Istat nel suo Rapporto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ( Sustainable Development Goals, SDGs) dell'Agenda 2030 dell'Onu.



Le Regioni e Province Autonome in Italia che hanno conseguito la best performance negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono la Valle d'Aosta, Trento e Bolzano. Nel complesso, quasi i due terzi delle best performance vengono conseguite al Nord; oltre il 50% è stato raggiunto nel corso degli ultimi cinque anni. Le regioni del Nord risultano più vicine alla best performance. Le regioni più distanti dalla situazione più favorevole sono prevalentemente meridionali.



I Goal per i quali le regioni mostrano un andamento omogeneo rispetto alla best performance sono il 3 (Salute), l'11 (Città sostenibili) e il 12 (Consumo e produzione responsabili). Il Goal 17 (Partnership per gli obiettivi), il Goal 10 (Ridurre le disuguaglianze) e il Goal 8 (Lavoro e crescita economica) sono invece quelli dove i differenziali tra regioni sono più ampi.



