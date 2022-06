Easyjet, volo Lione-Lisbona con 30% di biocarburante

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Tre dei voli EasyJet in partenza dall'aeroporto di Lione per Lisbona saranno riforniti con una miscela con il 30% di carburante per l'aviazione sostenibile (SAF), prodotto e fornito da TotalEnergies, riducendo le emissioni di ciascuno di questi voli del 27% rispetto all'utilizzo di carburante convenzionale. Il volo easyJet da Lisbona a Lione seguirà un piano di volo ottimizzato e specificamente progettato per ridurre le emissioni di CO2. Lo rende noto la compagnia aerea con un comunicato.



EasyJet parteciperà ai Connecting Europe Days 2022 a Lione, un evento che ha lo scopo di riunire politici, rappresentanti del settore e della Commissione Europea per discutere di trasporti e mobilità e del loro ruolo nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi fissati dal Green Deal Europeo. I Saf sono i biocarburanti prodotti da olii vegetali esausti, grassi animali, rifiuti alimentari e agricoli, piante e alghe dedicate.



EasyJet già compensa tutti i suoi voli al 100%, senza costi aggiuntivi per i propri clienti. Inoltre, la compagnia investe solo in progetti certificati Gold Standard o Verified Carbon Standard riconosciuti a livello internazionale. Infine, la compagnia gestisce la sua moderna flotta di aeromobili in modo efficiente e punta a riempire la maggior parte dei posti a sedere, riducendo così le emissioni di CO2 per passeggero.



L'anno scorso EasyJet ha aderito a "Race to Zero", la campagna globale dell'Onu per raggiungere le zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, e ha recentemente annunciato l'obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni di carbonio del 35% entro il 2035. La compagnia aerea ha eliminato più di 36 milioni di articoli di plastica monouso dai propri voli e ha anche introdotto uniformi per l'equipaggio realizzate con bottiglie di plastica riciclate. Per ogni uniforme sono utilizzare quarantacinque bottiglie. (ANSA).