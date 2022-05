Giovannini, in arrivo il piano della mobilità ciclistica

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Il piano della mobilità ciclistica è atteso da molto tempo. Qualche mese fa mi è stato presentato e l'ho rimandato indietro perché secondo me non coglieva il cambiamento. Stiamo finalizzandolo, questo weekend è dedicato a finalizzare quel testo, ma la cosa importante è che ci sono delle proposte anche di governance che verranno discusse prossimamente con le associazioni per avere un feddback prima di approvare il piano". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, alla presentazione dell'Appennino bike tour.



"C'è una maggiore attenzione anche al ministero su queste tematiche pensando anche alla sicurezza e alla configurazione delle infrastrutture", sottolinea il ministro. Giovannini ha raccontato di una battuta durante il consiglio di amministrazione di un aeroporto dove qualcuno ha detto "mettetici anche una pista ciclabile, così il ministro è contento": "Ho posto infatti - dice - il tema del turismo ciclabile anche come integrazione del turismo aereo. Ci sono luoghi in cui alcuni turisti preferiscono scendere dall'aereo e poter partire in bicicletta. Questo è quello che stiamo provando a fare". (ANSA).