Giornata Terra: Wwf e P&G aprono 24 nuove Aule natura

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Con 24 nuove Aule Natura, sale a 36 il numero degli spazi realizzati entro il 2022 da Wwf e Procter & Gamble nell'ambito del programma di cittadinanza d'impresa "P&G per l'Italia". Altri 10.260 alunni si uniranno ai 5.000 studenti che già stanno giocando con fango, scoprendo lombrichi, e cinciarelle, godendo di profumi e fioriture per fare scuola in modo diverso e profondamente nuovo, in uno spazio totale di oltre 5.250 mq.



In occasione dell'Earth Day, la Giornata mondiale della Terra - che si celebra il 22 aprile in tutto il mondo - viene annunciata la nuova fare del progetto che, entro il 2024, costruirà oltre 50 aule.



"Le Aule Natura sono spazi speciali e rientrano nell'ampio progetto nazionale del Wwf e di P&G Italia, che ha l'obiettivo di rivalutare i cortili scolastici come luoghi di didattica all'aperto", afferma la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia. "I bambini - continua Floridia - hanno così l'opportunità di vivere un ambiente ricco di stimoli che consente loro di conquistare un rapporto immediato e diretto con la natura, fornendo anche spazi di formazione e promuovendo una nuova modalità di apprendimento". (ANSA).