Pasqua: Wwf, 7 piccole azioni per una festa sostenibile

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Dalle decorazioni al pranzo, dalle uova agli sprechi, Wwf Italia presenta la guida per festeggiare alleggerendo il nostro impatto sul Pianeta, senza trascurare nuove mode che prevedono, per esempio, servizi da tavola spaiati e riutilizzabili.



Sono sette gli Ecotips della ong. Il primo sono decorazioni fai-da-te come uova dipinte, nastri e fiori realizzati con carta e altri materiali di riciclo. Come coloranti si possono usare cibi e spezie: la curcuma il giallo, le rape rosse per il fucsia, gli spinaci per il verde.



Il secondo consiglio sono prodotti a km zero e di stagione a partire da asparagi, agretti e fave. Il terzo è fare la spesa in modo consapevole, quindi evitare imballaggi inutili e acquisti eccessivi. Il quarto ecotip riguarda le uova di cioccolato, che devono avere certificazione bio o legate ai criteri di sostenibilità ambientale e sociale. Non vanno sottovalutati poi gli avanzi, da congelare o riutilizzare in modo creativo. Gli ultimi due punti raccomandano attenzione alle etichette per la buona conservazione degli alimenti ed la limitazione degli sprechi e, infine, la cura nello smaltimento dei rifiuti, che è più complicato durante le feste. (ANSA).