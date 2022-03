Italian design day:Fontana (Mite),rigenerare oggetti e spazi

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Promuovere una transizione degli stili di vita che unisca funzionalità e benessere con sostenibilità e impatto ambientale, ri-generando, nelle idee e nella pratica gli oggetti e gli spazi. Riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare i materiali e i prodotti esistenti è oggi un'esigenza parallela allo sviluppo di quelli nuovi". E' quanto ha dichiarato la sottosegretaria al Mite Ilaria Fontana in occasione della sesta edizione del "Italian Design Day" promosso a Dakar dall'Ambasciata Italiana.



"Per raggiungere questo obiettivo saranno sempre più essenziali il dialogo e la collaborazione tra designer e produttori, con l'obiettivo di concepire nuovi prodotti e nuovi processi in base a tecnologie sostenibili fondate sul concetto di economia circolare", ha aggiunto la sottosegretaria.



"C'è una forte cooperazione tra Italia e Senegal, grazie ai numerosi progetti di architettura sostenibile che rappresentano un terreno fertile per nuove soluzioni creative applicate a tecniche e materiali di costruzione locali. Un chiaro esempio è il progetto c, che sta riscuotendo moltissimo successo, stiamo parlando di vere e proprie costruzione prodotte con materiali riciclati, così da sostituire il classico mattone in cemento".



