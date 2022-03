Per l'Earth day maratona multimediale con concerto di Allevi

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Il Concerto per la Terra con la direzione artistica del maestro Giovanni Allevi, dalla Nuvola di Fuksas a Roma, chiuderà la terza edizione di #OnePeopleOnePlanet - The Multimedia Marathon - la staffetta televisiva di 13 ore del 22 aprile per le celebrazioni italiane dell'Earth Day. La nuova edizione è stata presentata durante il webinar Acqua e Alimentazione Sostenibile, organizzato da Earth Day Italia e il Movimento dei Focolari.



#OnePeopleOnePlanet porta in televisione, in collaborazione con la Rai, l'esperienza del "Villaggio per la Terra", che non è stato possibile realizzare a causa dell'emergenza pandemica dal 2020. Federica Vivian del Movimento dei Focolari ha spiegato che la maratona multimediale, oltre ai temi della sostenibilità ambientale in senso stretto, tratterà di arte, cultura, sport, spettacolo, educazione, innovazione, scienza ed attualità.



A far da fil rouge sarà il tema del Mediterraneo. L'evento vedrà protagonisti i giovani. Proprio ai ragazzi, il presidente di Earth Day Italia Pierluigi Sassi ha lanciato la Call4Earth invitandoli a candidare le proprie idee e i propri progetti sostenibili con l'obiettivo di sviluppare quelli ritenuti più meritevoli. (ANSA).