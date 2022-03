Natura urbana berlinese, il parco culla dell'attenzione eco

(ANSA) - TREVISO, 17 MAR - E' stato assegnato al Natur-Park Schöneberger Südgelände di Berlino (Germania) il 32/o premio "Carlo Scarpa per il giardino" della Fondazione Benetton Studi e Ricerche, riconoscimento attribuito ogni anno, dal 1990, ad un luogo e al suo paesaggio ritenuti particolarmente densi di valori di natura, di memoria e di invenzione.



Il Natur Park di Berlino è un grande parco pubblico, situato nella parte sud-est del quartiere di Schöneberg, aperto ufficialmente per la prima volta nel 1999 ed è stato "prodotto" da un lungo periodo di abbandono di un'immensa area ferroviaria.



Il luogo è stato in seguito riconosciuto come espressione di una natura urbana berlinese, punto d'incontro tra le aspirazioni degli abitanti, la cultura contemporanea del paesaggio e l'affermazione di una profonda attenzione ecologica per la città.



Il parco, lungo 1,7 chilometri, è caratterizzato dalla commistione di strutture ferroviarie dismesse, grandi estensioni di vegetazione, che in gran parte si è deciso di assecondare nella sua crescita spontanea, e interventi artistici che ne accompagnano la visita e il godimento, sottolineando il dialogo tra i segni della presenza umana e il divenire della natura. Il premio sarà consegnato sabato 14 maggio al Teatro comunale di Treviso. (ANSA).